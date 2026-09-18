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Навіщо Росія посилює свої атаки на Європу. Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Навіщо Росія посилює свої атаки на Європу. Аналіз CNN
Росія перевіряє реакцію НАТО
фото: Агентство «Москва»

Атаки Росії на Європу спрямовані на залякування НАТО без прямої війни

Останнім часом Москва помітно загострила конфлікт із НАТО у «сірій зоні», організовуючи інциденти з безпілотниками у Литві та Польщі, саботаж на залізницях і провокації проти данського гелікоптера. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Водночас Кремль не прагне повномасштабного зіткнення з Альянсом, переслідуючи дві ключові цілі: змусити європейських виборців відчути зростаючу ціну підтримки України та перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО. Як зазначив один із європейських дипломатів, такі дії спрямовані на те, щоб залякати Європу та зіграти на її страху перед ескалацією.

Виробництво та масове застосування нових бюджетних засобів ураження – безпілотників «Герань 4» і «Герань 5» із китайськими турбореактивними двигунами та крилатих ракет «Бандероль» – дозволяють РФ нарощувати тиск за рахунок обсягів.

За словами експертки Королівського коледжу Лондона Марини Мірон, НАТО суттєво відстає у готовності до таких змін, оскільки потребує переосмислення всієї оборонної доктрини. Оцінки фахівців свідчать, що хоча ризик звичайної війни залишається низьким, Альянс постійно стикатиметься із провокаціями нижче порогу прямого військового конфлікту.

При цьому європейські посадовці застерігають, що ризик помилкового кроку з боку Росії зростає щодня, а НАТО поки не має достатнього досвіду у гнучкому управлінні подібною ескалацією.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія не має агресивних планів щодо Європи. Водночас він звинуватив європейські країни у використанні нібито «російської загрози» для виправдання подальшої підтримки України та збільшення власних військових витрат. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, російський лідер запевнив американського президента, що Москва нібито не має агресивних намірів щодо європейських держав. Водночас Путін назвав «міфами» заяви про російську загрозу. За його словами, європейські уряди використовують ці побоювання як привід для збільшення військових витрат та підтримки України.

Теги: росія Європа

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