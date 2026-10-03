Український Mirage вперше збив «Бандероль» з гармати

Міноборони України та Франції це перехоплення публічно не підтвердили

Французький OSINT-аналітик French Aid to Europe повідомив, що український Mirage 2000-5F знищив малогабаритну російську крилату ракету S8000 «Бандероль» вогнем бортової гармати – за його словами, першим серед західних винищувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

«Mirage 2000-5F був першим західним винищувачем, який знищив російську крилату ракету S8000 Banderol гарматою», – написав French Aid to Europe в X. «Мілітарний» подав це як перше в історії знищення такої ракети з авіаційної гармати. Де й коли відбулося перехоплення, у повідомленні не йдеться.

Міністерства оборони України та Франції цю інформацію публічно не підтверджували. Сам аналітик окремо зазначив, що французьке відомство хоче зберегти в таємниці бойові результати Mirage, а дозволяє показувати лише відео ударів керованими авіабомбами AASM.

Франція передала Україні Mirage 2000-5F у 2025 році. За даними French Aid to Europe, йшлося про чотири літаки зі складів французьких Повітряно-космічних сил. United24 Media нагадує, що це варіант, створений передусім для ППО, з багаторежимним радаром RDY, ракетами MICA та двома внутрішніми гарматами.

фото: French Aid to Europe

Озброєння Mirage 2000-5F

Гарматне озброєння літака – дві 30-мм автоматичні гармати DEFA 554, вбудовані у фюзеляж. Кожна має боєкомплект із 125 снарядів, а швидкострільність сягає 1800 пострілів на хвилину. Вони стріляють осколково-фугасними та бронебійно-запалювальними снарядами 30×113 мм із початковою швидкістю близько 815 м/с.

Стрільба з гармати по ракеті відрізняється від застосування керованих ракет «повітря – повітря». Пілот має підійти до цілі впритул і дати коротку чергу. До того ж у цьому разі мішенню була не повільна поршнева шахед-подібна ціль, а реактивна ракета.

Що відомо про «Бандероль»

S8000 «Бандероль» розробила російська компанія «Кронштадт». Спочатку основним носієм був безпілотник «Оріон», а нині ракету запускають і з наземних установок у Криму, і з гелікоптерів Мі-28. Влітку 2025 року ГУР розкрило іноземні компоненти ракети, а за словами United24 Media, у бойових діях її вперше зафіксували навесні 2025 року.

Характеристики різняться. За даними «Мілітарного», максимальна швидкість – 620–650 км/год, крейсерська – 520–560 км/год, а дальність сягає 500 км. Згідно з останніми даними ГУР, ракета розвиває 550–600 км/год і летить на 350–400 км. Двигун – китайський турбореактивний Swiwin масою 8,5 кг і тягою до 81,6 кгс. Бойова частина ОФБЧ-150, за даними «Мілітарного», важить 114,3 кг, з яких 49,5 кг – вибухівка. ГУР раніше називало масу близько 150 кг.

S8000 «Бандероль» на наземній пусковій установці. фото: Полковник ГШ

Росія дедалі частіше застосовує «Бандероль» по півдню України, зокрема по портовій інфраструктурі. Радник-уповноважений президента Владислав Власюк пояснював, що українські дрони-перехоплювачі її не наздоганяють, тому проти неї потрібні зенітні ракетні комплекси.

Нагадаємо, наприкінці липня ГУР повідомило, що Росія завершила випробування «Бандеролі» й перейшла до її серійного виробництва. Як писав «Главком», розвідники попереджали: FPV-дрони-перехоплювачі проти цієї ракети не працюють.