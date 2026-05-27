Власюк повідомив, чи є в «Орєшніку» іноземні компоненти

За словами Власюка, «Орєшнік» суттєво відрізняється від інших російських засобів ураження

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що ракета «Орєшнік», яку Росія застосувала під час атаки 24 травня, ймовірно, не містить жодних іноземних компонентів. Про це він сказав в телеефірі, передає «Главком».

За словами Власюка, це суттєво відрізняє «Орєшнік» від інших російських засобів ураження. Якщо у крилатих ракетах та дронах типу «Шахед» фахівці регулярно виявляють західну мікроелектроніку, то в цьому випадку ситуація, ймовірно, інша.

«Водночас з точки зору технологічності те, що ми бачимо, поки що не надто технологічна історія. З іншого боку, це становить і певною мірою сильну сторону. Ми думаємо, що там немає іноземних компонентів, ми думаємо, що ті радянські компоненти, які там використано, дійсно сягають корінням в розробки 1970-80-х років. Це має перевагу в тому, що він не зазнає впливу РЕБ. І не сильно залежний від будь-яких поставок західних, китайських або японських компонентів», – сказав Власюк.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія вдарила «Орєшником» по Білій Церкві на Київщині. Це третє застосування цієї зброї проти України з початку повномасштабної війни.

Зауважимо, що під час нещодавнього масованого обстрілу України Росія застосувала балістичну ракету «Орєшнік». Попри спроби Кремля позиціонувати її як «непереможну суперзброю», військовий та технологічний аналіз вказує на те, що ця система є перепрофільованою розробкою, яка тривалий час вважалася тупиковим напрямком у ракетобудуванні.

Як повідомлялося, Російська Федерація масштабувала виробництво балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на Воткінському заводі, що може призвести до збільшення інтенсивності ударів по Україні. Аналітики Defence Express зазначають, що зростання кількості готових ракет дозволить ворогу частіше використовувати цю зброю, яка є складною ціллю для української протиповітряної оборони через високу швидкість та роздільні бойові елементи.