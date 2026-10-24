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Уряд змінив представника України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Уряд змінив представника України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови
Юлія Свириденко представлятиме Уряд в Американсько-Українському фонді відбудови
фото: Офіс президента

Юлія Свириденко стала представником України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження від 23 жовтня 2026 року № 1116-р, яким внесено кадрові зміни до складу уповноважених осіб у Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови. Про це пише «Главком».

Згідно з документом, уряд відкликав Єгора Перелигіна з посади уповноваженої особи, делегованої до Фонду.

Уповноваженою особою Фонду за згодою тепер є Юлія Свириденко – проректорка з розвитку бізнес-освіти приватної установи «Університет Київська школа економіки».

Розпорядження вносить відповідні зміни до попереднього урядового документа від 1 вересня 2025 року № 923 щодо делегування представників до зазначеного інвестиційного фонду.

Раніше експрем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що очолила KSE Graduate Business School. Про нову посаду вона розповіла у соцмережах.

«Я очолила KSE Graduate Business School», – написала Свириденко. За її словами, нова робота дасть їй можливість передавати іншим свій професійний досвід, зокрема той, який неможливо отримати з підручників.

Як писав «Главком» із посиланням на декларації Свириденко, виплати від Київської школи економіки вона почала отримувати ще у 2023 році. Тоді сума становила 851,6 тис. грн, у 2024 році – 3,1 млн грн, а у 2025 році, коли Свириденко вже очолювала уряд, – 3,24 млн грн.

Загалом за 2023–2025 роки Свириденко отримала від KSE 7,1 млн грн гонорарів. У декларації за неповний 2026 рік вона також вказала 1,89 млн грн гонорарів та інших виплат від приватної установи «Університет «Київська школа економіки». Йдеться про період з 1 січня до 16 липня, коли Свириденко залишила посаду прем’єр-міністерки.

За даними «Главкому», у 2025 році виплати від KSE були приблизно вдвічі більшими за її річну зарплату на посаді глави уряду. Видання також звертало увагу на те, що Свириденко продовжувала викладати в університеті під час роботи в Кабінеті міністрів.

Теги: кадрові зміни Юлія Свириденко

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