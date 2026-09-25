Призначено виконувача обов’язків керівника Податкової служби

Корецький поставив перед новим в. о. керівника конкретні завдання

Сьогодні, 25 вересня, уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

«Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками», – наголосив голова уряду.

Зауважимо, Конюшенко працював у Секретаріаті Кабміну з 2015 року. Зокрема, обіймав посаду заступника начальника Управління з питань бюджетно-податкової та митної політики – завідувача відділу з питань податкової та митної політики. У 2020 році Конюшенко перейшов до Міністерства фінансів, де став директором Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи та працював на цій посаді до призначення в ДПС.

Як відомо, 14 вересня Кабінет міністрів припинив повноваження Карнаух, як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби.

Згодом 17 вересня перша заступниця голови Державної податкової служби Леся Карнаух написала заяву про звільнення з посади. Своє рішення вона пояснила необхідністю забезпечити стабільність та безперервність роботи відомства.

Варто зазначити, що Леся Карнаух двічі була заступницею колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. У 2023-2024 роках вони працювали разом у Київській обласній державній адміністрації, а з січня 2025 року – у Державній податковій службі, яку Кравченко очолював до призначення генеральним прокурором у червні 2025 року.