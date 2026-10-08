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Уряд призначив держсекретарем Міноборони Зоряну Стецюк: досьє

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд призначив держсекретарем Міноборони Зоряну Стецюк: досьє
Зоряна Стецюк відповідатиме за ефективну роботу й інституційний розвиток Міноборони
фото: Міністерство оборони

За даними Міноборони, Зоряна Стецюк має понад десять років досвіду на державній службі

Кабмін призначив Зоряну Стецюк державним секретарем Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«На новій посаді Зоряна очолюватиме апарат Міністерства та відповідатиме за його ефективну роботу й інституційний розвиток.  Серед ключових завдань – розвиток управлінських процесів і команд, координація роботи структурних підрозділів, забезпечення наступності управління та створення умов для безперебійно і стабільної роботи відомства», – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, Зоряна Стецюк має понад десять років досвіду на державній службі. До призначення державним секретарем вона працювала директором Директорату Міністерства оборони, де була залучена до формування нових інституційних спроможностей і центрів, цифровізації, трансформації внутрішніх процесів та запуску реформ.

Стецюк має досвід управлінських посад в інших відомствах. Зокрема до роботи в Міноборони очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг Мінцифри, а з липня 2025 року була заступницею міністра Мінцифри.

До слова, глава уряду Сергій Корецький повідомив, що в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади на першому етапі планується скоротити понад 4 тис. вакантних посад.

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Теги: Кабмін кадрові зміни Міноборони

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