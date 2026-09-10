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Експрем'єрка Свириденко похизувалася новою роботою

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Експрем'єрка Свириденко похизувалася новою роботою
За її словами, нова робота дасть їй можливість передавати іншим свій професійний досвід
фото: yulia.svyrydenko/facebook

Колишня глава уряду очолила бізнес-школу Київської школи економіки

Експрем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що очолила KSE Graduate Business School. Про нову посаду вона розповіла у соцмережах, повідомляє «Главком».

«Я очолила KSE Graduate Business School», – написала Свириденко. За її словами, нова робота дасть їй можливість передавати іншим свій професійний досвід, зокрема той, який неможливо отримати з підручників.

«Для мене це новий етап і можливість передати далі досвід, який неможливо отримати з підручників: ухвалення рішень в умовах війни, невизначеності та постійних змін», – зазначила вона.

Свириденко наголосила, що вважає майбутнє України залежним від сильних людей та лідерів. Йдеться, за її словами, про управлінців, які готові брати на себе відповідальність, будувати команди, втілювати ідеї та конкурувати на глобальному рівні.

«Хочу, щоб український досвід ставав знанням і працював на наступне покоління управлінців», – пояснила експрем'єрка. Вона також зазначила, що над цим працюватиме разом із командою KSE Business School. 

Як писав «Главком» із посиланням на декларації Свириденко, виплати від Київської школи економіки вона почала отримувати ще у 2023 році. Тоді сума становила 851,6 тис. грн, у 2024 році – 3,1 млн грн, а у 2025 році, коли Свириденко вже очолювала уряд, – 3,24 млн грн.

Загалом за 2023–2025 роки Свириденко отримала від KSE 7,1 млн грн гонорарів. У декларації за неповний 2026 рік вона також вказала 1,89 млн грн гонорарів та інших виплат від приватної установи «Університет «Київська школа економіки». Йдеться про період з 1 січня до 16 липня, коли Свириденко залишила посаду прем’єр-міністерки.

За даними «Главкому», у 2025 році виплати від KSE були приблизно вдвічі більшими за її річну зарплату на посаді глави уряду. Видання також звертало увагу на те, що Свириденко продовжувала викладати в університеті під час роботи в Кабінеті міністрів.

Напередодні призначення Свириденко Милованов також опинився в центрі уваги через заяви про використання штучного інтелекту в освіті.

На форумі, присвяченому результатам PISA-2025, він розповів, що на магістерській програмі KSE студенти під час блекаутів виконували завдання за допомогою ChatGPT, а викладачі використовували той самий інструмент для оцінювання робіт. Милованов назвав таку ситуацію «когнітивною капітуляцією».

Зокрема, президент KSE фактично визнав, що в окремих ситуаціях штучний інтелект виявляється сильнішим за людей, які навчають і навчаються. Він виступив не за заборону ШІ, а за зміну підходів до навчання та оцінювання.

Теги: кадрові зміни Україна Юлія Свириденко

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