Новий очільник Податкової назвав головне завдання на посаді

Серед пріоритетів – боротьба з тіньовою економікою

Новий очільник Державної податкової служби Юрій Конюшенко назвав головним завданням відомства боротьбу з тіньовою економікою та наповнення державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис відомства у Facebook.

«Зараз ті часи, коли бюджет, сплата податків – це пріоритет, від якого залежить захист держави. Тому наше основне завдання: ефективно бороти тінь та наповнювати бюджет. Для цього потрібні злагоджена команда та відповідальність за результат», – наголосив Конюшенко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко представив Конюшенка колективу Державної податкової служби. Під час зустрічі також було визначено ключові пріоритети роботи Податкової. Серед них – забезпечення стабільних надходжень до бюджету, детінізація економіки та протидія схемам ухилення від оподаткування.

Марченко наголосив, що Державна податкова служба відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової спроможності держави. Перед новим керівництвом поставлено завдання забезпечити стабільну роботу ДПС, виконання плану бюджетних надходжень та ефективне адміністрування податків.

Водночас, за словами міністра, Податкова має забезпечувати прозорі правила роботи для всіх учасників ринку та справедливе ставлення до платників податків.

Нагадаємо, 17 вересня перша заступниця голови Державної податкової служби Леся Карнаух написала заяву про звільнення. Це сталося після того, як 14 вересня Кабмін припинив її повноваження як виконувачки обов'язків голови ДПС. Своє рішення Карнаух пояснила необхідністю забезпечити стабільність та безперервність роботи відомства.

Згодом уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови ДПС та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника служби. До призначення Конюшенко працював у Міністерстві фінансів, де очолював Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи.