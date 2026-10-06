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Масштабне скорочення держапарату. Корецький повідомив про перший етап

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масштабне скорочення держапарату. Корецький повідомив про перший етап
Глава уряду: Проводимо функціональну діагностику держапарату
фото: Сергій Корецький/Telegram

Корецький зазначив, що кількість заступників міністрів буде скорочена приблизно на 20%

Глава уряду Сергій Корецький повідомив, що в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади на першому етапі планується скоротити понад 4 тис. вакантних посад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Найважливіше – проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність», – пояснив прем'єр.

Корецький зазначив, що кількість заступників міністрів буде прив’язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а кількість заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади – майже на 18%.

«Окремий напрям – це удосконалення системи навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади. Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів. Уже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям. Мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання», – підсумував глава Кабміну.

Раніше повідомлялося, що уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та скоротити зайві вакантні посади. Також влада проаналізує, скільки заступників міністрів і керівників ЦОВВ насправді потрібно для роботи державного апарату.

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Теги: кадрові зміни Сергій Корецький Кабмін

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