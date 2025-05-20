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Генсек НАТО пояснив, чому позитивно оцінює розмову Трампа та Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Генсек НАТО пояснив, чому позитивно оцінює розмову Трампа та Путіна
Рютте зазначив, що Вашингтону потрібно радитися з Києвом і Брюсселем, рухатися крок за кроком, і «подивимося, що станеться цього та наступного тижня»
фото: Reuters

Рютте наголосив, що «уся робота, пророблена американцями, є важливою»

Генсек НАТО Марк Рютте позитивно оцінив телефонну розмову, яку президент США Дональд Трамп провів з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня. Про це повідомляє «Главком».

Так, за словами посадовця, ця подія говорить про зрушення з місця у переговорах про завершення російсько-української війни.

«Очевидно, що до січня жодних переговорів з росіянами не було. Я вважаю позитивним те, що президент Трамп почав відкривати канали зв’язку з президентом Росії. І, звісно, ви сподіваєтесь на результати якнайшвидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт», – висловився Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що «уся робота, пророблена американцями, є важливою». Він зазначив, що Вашингтону потрібно радитися з Києвом і Брюсселем, рухатися крок за кроком, і «подивимося, що станеться цього та наступного тижня».

«Я вважаю хорошим знаком, що той телефонний дзвінок відбувся минулого вечора. Це добре і позитивно, що президента США одразу ж після цього провів телефонний дзвінок з президентом України та європейськими лідерами, включно з президенткою Європейської комісії», – підсумував Рютте.

Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію, а Україна працює, щоб тиск змушував росіян до іншої поведінки. 

Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Трамп висловив впевненість в тому, що диктатор Путін прагне миру і закінчення війни, коли ж йому поставили питання щодо останніх атак РФ, то американський лідер відповів: «Він веде війну, війна триває». Водночас президент США заявив, що готовий «відступити» з процесу українсько-російських переговорів, якщо не побачить прогресу.

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Теги: Марк Рютте Дональд Трамп переговори

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