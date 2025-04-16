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Трамп заявив про надходження «рекордних сум» від американських мит

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп заявив про надходження «рекордних сум» від американських мит
Трамп: «Обіцянки зроблені, обіцянки виконані!»
фото: AP

За словами президента США, унаслідок запровадження тарифів вартість майже всіх продуктів знижується

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон почав отримувати «рекордні суми» від американських мит, запроваджені на товари з інших держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

«Сполучені Штати отримують рекордні суми від тарифів, при цьому вартість майже всіх продуктів знижується, включно з бензином, харчовими продуктами й майже всім іншим. Так само знизилася інфляція. Обіцянки зроблені, обіцянки виконані!» – наголосив він.

Нагадаємо, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю.На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилилися.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Повідомлялося, що Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.

Раніше влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

До слова, дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США.

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Теги: тарифи Дональд Трамп США

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