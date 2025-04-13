Трамп прокоментував переговори з Іраном щодо ядерної угоди

Дональд Трамп думає, що він не дуже люить про це говорити, але все йде нормально

Президент США Дональд Трамп утримався від конкретних заяв стосовно переговорів щодо нової ядерної угоди з Іраном. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, глава Білого дому зробив коментар під час перельоту на борту літака Air Force One.

«Я думаю, що вони йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю», – сказав Трамп.

Попри загальну оцінку, президент не став вдаватися до деталей або давати конкретну оцінку процесу переговорів.

Як повідомляють джерела, які беруть участь у переговорах, адміністрація Трампа прагне досягти прогресу якомога швидше. Наступний раунд перемовин заплановано на 19 квітня.

Раніше переговори з Іраном прокоментував Білий дім. Там позитивно оцінили переговори між США та Іраном, що відбулися напередодні. Вашингтон назвав їх «кроком у правильному напрямку» та підтвердив наміри провести нову зустріч наступного тижня. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Нагадаємо, Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерел, це питання активно обговорюється в іранському керівництві, особливо з урахуванням обмеженого терміну у два місяці, який встановив президент США Дональд Трамп для досягнення нової ядерної угоди. Паралельно Трамп дав наказ посилити військову присутність США на Близькому Сході, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.