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Трамп погрожує вийти з переговорів, якщо Зеленський не прийме його план – The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп погрожує вийти з переговорів, якщо Зеленський не прийме його план – The Times
Трамп чинить дедалі більший тиск на Київ, прагнучи змусити погодитися на так званий «примусовий мир»
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану мирну угоду

Президент США Дональд Трамп наполягає на умовах, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими українськими територіями. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, наближені до спеціального посланця Стіва Віткоффа, інформує «Главком».

За словами співрозмовників, ця позиція Трампа є жорсткою та незмінною – вона «буквально висічена на камені». Видання зазначає, що американський лідер чинить дедалі більший тиск на Київ, прагнучи змусити президента Володимира Зеленського погодитися на так званий «примусовий мир».

У матеріалі йдеться, що Трамп вважає, що Зеленський не має альтернативи й мусить прийняти запропоновану Віткоффом мирну угоду. При цьому, за даними джерел, президент США погрожує вийти з переговорів вже наступного тижня, якщо домовленостей досягнуто не буде.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

Після прибуття до Риму для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском Трамп заявив про заплановані переговори з представниками Києва та Москви, присвячені завершенню війни.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Кримський півострів залишиться «російським». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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