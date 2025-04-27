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Адміністрація Трампа окреслила план на наступні 100 днів президентства – Reuters

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Адміністрація Трампа окреслила план на наступні 100 днів президентства – Reuters
Адміністрація Трампа планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах
Фото: Reuters

Трамп готує нові кроки на другий термін з акцентом на торгівлю та мирних переговорах

У команді президента США Дональда Трампа, який наступного тижня відзначатиме перші 100 днів другого терміну, вже розробляють план на наступні 100 днів. Адміністрація Трампа планує зосередитися на торговельних угодах та мирних переговорах.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання з посиланням на офіційних осіб Білого дому, у наступні 100 днів команда Трампа зробить акцент на торговельні угоди та мирні переговори.

Один із посадовців розповів, що у президента є «торпеди», однак не пояснив, що саме мається на увазі. Наступного тижня Трамп відвідає Мічиган, де візьме участь у мітингу, присвяченому 100 дням його президентства.

Білий дім також планує підкреслити ключові досягнення адміністрації, зокрема економічне бачення, боротьбу з нелегальною імміграцією, зміни у зовнішній політиці та співпрацю з Департаментом з підвищення ефективності уряду, очолюваним мільярдером Ілоном Маском.

Святкування цих кроків стане частиною широкої кампанії з просування другого терміну Трампа, яку один із посадовців описав як «фантазію консерваторів». У наступні 100 днів адміністрація планує активніше діяти у напрямку заборони на в'їзд громадян із кількох країн, а також продовжувати роботу над торговельними угодами та мирними переговорами.

Нагадаємо, Дональд Трамп знову розкритикував судову систему США, звинувативши її в перешкоджанні реалізації жорсткої міграційної політики.

«Нам потрібна смілива судова система. Якщо суди й надалі не дозволятимуть робити те, що Америка робила протягом 250 років, країна більше не буде такою, якою ми її знаємо», – заявив Трамп.

Водночас він різко висловився на адресу свого попередника Джо Байдена, назвавши його «шахраєм», який, на думку Трампа, веде країну до катастрофи через політику «відкритих кордонів».

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Теги: США Дональд Трамп

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