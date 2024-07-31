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Вбивство лідера ХАМАСу: США заявили про свою непричетність

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вбивство лідера ХАМАСу: США заявили про свою непричетність
Блінкен прокоментував вбивство лідера ХАМАСу
фото: Reuters

Блінкен сказав, що припинення вогню і звільнення заручників, які утримуються в Газі, мають вирішальне значення

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, і підтвердив важливість припинення вогню в Газі. Про це повідомляє Reuters.

«Це те, про що ми не знали та до чого не були причетні», – сказав Блінкен.

Блінкен додав, що припинення вогню і звільнення заручників, які утримуються в Газі, мають вирішальне значення, і США зроблять все, щоб це сталося.

«Життєво важливо, сподіваюсь, спрямувати ситуацію в правильне русло для більш стійкого миру і більш стійкої безпеки, щоб не втрачати фокус», – додав державний секретар.

Нагадаємо, що 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. 

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Теги: Ентоні Блінкен ХАМАС вбивство США

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