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Шольц зробив несподівану заяву про стан Байдена

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Шольц зробив несподівану заяву про стан Байдена
Шольц не бачить проблем із самопочуттям у Байдена
фото із відкритих джерел

Шольц заявив, що його не турбує фізичний стан Байдена

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітом НАТО у Вашингтоні зізнався, що фізичний стан американського лідера Джо Байдена не турбує його. У виступі, який транслював YouTube-канал Phoenix, він заявив, що знає про хорошу підготовку голови Білого дому.

«Ні, таких занепокоєнь я не маю. З численних розмов, які я мав із президентом США, я знаю, що він разом з нами дуже добре і дуже чітко підготувався до цього саміту», –  відповів на відповідне запитання Шольц.

Раніше президент Сполучеих Штатів Джо Байден заявив колегам-демократам, що він залишиться в президентських перегонах у 2024 році. Таким чином він намагається придушити внутрішньопартійний бунт проти його кампанії. Зазначається, що Байден надіслав демократам листа на тлі чуток щодо його можливої відставки.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні».

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Читайте також: Байден різко відповів на критику своєї фізичної форми й когнітивних здібностей
Теги: США Німеччина Джозеф Байден президент Олаф Шольц

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