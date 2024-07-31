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У Тегерані вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Тегерані вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію – ЗМІ
Аналітики іранського державного телебачення звинуватили у нападі Ізраїль
фото з відкритих джерел

Резиденція лідера ХАМАСу в Тегерані була обстріляна

Політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані. Про це повідомило іранське агентство Mehr з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Відповідно до заяви, опублікованої КВІР, Ісмаїл Ханія та один із його охоронців були вбиті після того, як резиденція лідера ХАМАСу була обстріляна в Тегерані.

Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію. 

Водночас невідомо, коли було вбито лідера ХАМАСу. Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Ісмаїл Ханіяпалестинський політик, прем'єр-міністр Палестинської держави з 29 березня 2006 до 2 червня 2014 року, голова політичного бюро ХАМАС, був учасником створення угруповання та згодом очолив його.

Зазначимо, раніше цього року, у квітні, в результаті ізраїльського авіаудару в секторі Газа було вбито трьох синів лідера  угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Теги: міністр Ізраїль ХАМАС

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