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Трамп запустить рекламну кампанію для боротьби із популярністю Гарріс

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп запустить рекламну кампанію для боротьби із популярністю Гарріс
Реклама буде запущена в шести штатах, що вагаються
фото: Reuters

Вартість кампанії становить $10 млн, що є найбільшою витратою Трампа на рекламу з січня

Цього тижня штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа запустить рекламну кампанію, щоб спробувати сповільнити зростання популярності віцепрезидентки США Камали Гарріс. Про це пише Reuters.

Як повідомляється, вартість рекламної кампанії становить $10 млн. Вона буде запущена в шести штатах, що вагаються, щоб протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь суперниці Трампа Камали Гарріс.

Reuters зазначає, що це найбільша купівля Трампом реклами з січня, коли він боровся із суперниками-республіканцями за  кандидатство у президенти від Республіканської партії.

Передвиборчий штаб Трампа не відповів на прохання прокоментувати ситуацію, але кампанія проводиться після того, як кандидатура Гарріс змінила перебіг перегонів.

Зазначається, що після кількох місяців обговорень придатності Байдена до правління державою, кампанія Трампа була змушена змінити курс, щоб знайти новий посил, який можна було б використати проти молодшої та динамічнішої 59-річної Гарріс.

Зокрема, у понеділок 78-річний Трамп розмістив на своїй платформі Truth Social рекламу, в якій використовував слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборчих заходів та дебатів, намагаючись зобразити її як украй ліберальну жінку, відірвану від простих американців. У відповідь Гарріс звинуватила штаб Трампа у брехні.

Нагадаємо, Демократична партія використовує нову лінію атаки на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Як повідомлялося, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.

Як повідомлялося, віцепрезидентка Камала Гарріс визначила від себе трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента США.

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Теги: Камала Гарріс Дональд Трамп США вибори у США

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