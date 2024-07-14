Трамп після замаху провів приватні зустрічі у своєму маєтку: про що говорили

Під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини

Ексочільник США зустрівся з декількома сенаторами та губернатором Північної Дакоти

Експрезидент Дональд Трамп провів приватні зустрічі у своїй приватній резиденції у Флориді після того, як на нього було скоєно замах на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Про це повідомляє ABC News.

Експрезидент Сполучених Штатів Америки за останню добу провів зустрічі із декількома сенаторами та губернатором Північної Дакоти. Усі зустрічі відбулися у приватній резиденції Трампа у Флориді Мар-а-Лаго, яку ретельно охороняє як приватна служба, так і, ймовірно, тепер державні служби правопорядку.

За даними джерел видання, на зустрічах могла обговорюватись кандидатура ймовірного віце-президента США в разі перемоги Трампа.

Між тим, речник Трампа запевнив, що стан здоров'я експрезидента нині задовільний, хоча він і був на певний час доправлений до лікарні.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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