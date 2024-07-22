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Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Віцепрезидентка США може стати першою темношкірою жінкою, номінованою партією на посаду президента
фото: Reuters

Камала Гарріс може здобути номінацію від Демократичної партії на посаду президента в серпні

Президент США Джо Байден залишив виборчі перегони, закликавши демократів висунути замість нього віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка вже оголосила про намір брати участь у виборах. «Главком» зібрав факти про ймовірну кандидатку в президенти США.

59-річна Камала Гарріс може здобути номінацію від Демократичної партії вже наприкінці з'їзду демократів 21 серпня, якщо достатня кількість делегатів погодиться передати їй свої дотеперішні «голоси за Байдена», що стане безпрецедентним явищем у сучасній президентській політиці США. Віцепрезидентка може стати першою темношкірою жінкою, номінованою великою партією на посаду президента.

Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США фото 1
фото: AP

Сім'я

Камала Деві Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в добре освіченій родині в Окленді, штат Каліфорнія, в період расових заворушень у США.

Її мати, Ш'ямала Гопалан, була біологинею, яка емігрувала до США з Індії, щоб навчатися в престижному Каліфорнійському університеті – Берклі. Її батько, Дональд Гарріс, переїхав до Каліфорнії з Ямайки в 1961 році, щоб вивчати економіку в Берклі, а потім став професором у Стенфорді – провідному університеті США.

У дитинстві Камала Гарріс їздила до школи в білому районі Каліфорнії, а потім переїхала до Монреаля з матір'ю та сестрою після розлучення батьків.

Освіта і кар’єра

Гарріс повернулася до Сполучених Штатів, щоб навчатися в Університеті Говарда, історично чорношкірому навчальному закладі у Вашингтоні, і закінчила його зі ступенем у галузі політології та економіки. Вона продовжила навчання на юридичному факультеті Каліфорнійського університету, який закінчила у 1989 році.

Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США фото 2
фото: Sen. Harris Office

Упродовж десяти років вона працювала заступницею окружного прокурора в окрузі Аламеда, штат Каліфорнія. У цей період Гарріс увійшла до кількох державних рад.

У серпні 2000 року новообрана міська прокурорка Сан-Франциско Луїза Ренні запросила Гарріс очолити відділ із питань сім’ї та дітей у мерії. На цій посаді Камала розглядала справи про жорстоке поводження з дітьми та недбалість батьків.

На посаді окружної прокурорки з 2004 по 2011 рік Гарріс показала себе жорсткою у боротьбі зі злочинністю, збільшивши кількість обвинувальних вироків за тяжкі злочини та злочини, пов'язані з наркотиками.

За Гарріс показник покарання в окрузі Сан-Франциско за злочини зріс із 52% у 2003 році до 67% 2006 року, що було найвищим за десятиліття. А показник покарань за вбивства сягнув 85%. Вона також створила підрозділ із боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті, який, зокрема, зосередився на злочинах проти ЛГБТ-дітей і підлітків у школах.

Частково саме це дозволило їй перемогти на виборах 2010 року на посаду генерального прокурора Каліфорнії. 3 січня 2011 року Гарріс стала першою жінкою на посаді генерального прокурора Каліфорнії та першою генеральною прокуроркою Каліфорнії з ямайським та індійським корінням. На цій посаді Гарріс провадила судове переслідування численних фінансових злочинів та заснувала Бюро дитячої юстиції.

Політична діяльність

Наприкінці лютого 2016 року Демократична партія Каліфорнії висунула кандидатуру Гарріс на вибори до Сенату, віддавши за неї 78% голосів. Гарріс також підтримали тодішні президент Барак Обама і віцепрезидент Джо Байден. 

У Сенаті Гарріс виступала за реформу охорони здоров’я, федеральне скасування засудження за використання або володіння марихуаною, суворіший контроль за зброєю та прогресивну податкову реформу.

У 2020 році вона прагнула висунутися в кандидати президенти від Демократичної партії, але знялася з перегонів до праймеріз. Тоді ще кандидат у президенти Джо Байден обрав Камалу Гарріс своєю напарницею, і разом вони перемогли Дональда Трампа та його віцепрезидента Майка Пенса.

Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США фото 3
фото: AP

Байден доручив Гарріс наглядати за дипломатичними зв'язками з країнами Латинської Америки, спрямованими на уповільнення потоку мігрантів до південного кордону США. До її завдань також входили захист виборчих та репродуктивних прав.

На посаді віцепрезидентки Гарріс також наростила свій зовнішньополітичний досвід, здійснивши більше ніж десяток закордонних поїздок, в тому числі й до України, і зустрівшись з більш ніж 150 світовими лідерами. 

Позиція Гарріс щодо України

Віцепрезидентка США засудила окупацію Криму та російське вторгнення на Донеччину та Луганщину. У лютому 2024, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, вона наголошувала, що українці борються не лише за захист домівок та сімей, а й демократії та свободи. Вона також закликала Конгрес ухвалити допомогу Україні, коли там виникла із цим затримка.

У червні Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру до Швейцарії, де наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США фото 4
фото: AP

Вона прокоментувала умови Путіна щодо «припинення війни» та заявила, що дії Росії, якщо вони не будуть покараними, «призведуть до можливості завойовницької війни та хаосу, а не порядку й стабільності – що загрожує всьому світу».

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США.

Саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії: «Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це».

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

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Теги: США вибори у США Камала Гарріс

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