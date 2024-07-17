Держдеп пояснив, чи потрібно Україні боятися призначення Ді Венса віцепрезидентом США

Джей Ді Венс є активним критиком допомоги Україні

Україні не слід хвилюватися через можливе призначення Джей Ді Венс віцепрезидентом США, оскільки її підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Вони рішуче підтримують те, щоб дозволити допомогти Україні захистити себе від російської агресії», – сказав Міллер.

Міллер наголосив, що «це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу».

Посадовець також вказав, що під час голосування за законопроєкт про додаткове фінансування у Конгресі «ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги».

Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

«Після тривалих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Дж. Д. Венс від великого штату Огайо», – йдеться у дописі Трампа в його соцмережі Truth Social.

До слова, після замаху на Дональда Трампа американці побоюються, що ситуація у країні виходить з-під контролю. Також зростають побоювання, що вибори можуть спровокувати посилення політичного насильства.