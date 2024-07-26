Хто взявся захищати підзрюваного у вбивстві Фаріон? Досьє на адвоката

Ігор Сулима неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві

Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон: Я захищаю право, а не вбивство

18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищатиме адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві. Про це повідомляє НТА.

Зокрема, адвокат прокоментував справу свого підзахисного, за словами Сулими, вина затриманого ще не доведена.

«Я захищаю право, а не вбивство, розумієте? Кожна людина має право на захист, його вина ще не доведена, він тільки підозрюваний, навіть не обвинувачений. І питання в тому, він це чи не він, це вже буде доводити суд, а на даний час, я захищаю право. В мене робота така, захищати людей, попри те, хто вони», – сказав Сулима.

Раніше Сулима захищав ведучого «каналу Медведчука» та фігуранта бази «Миротворець» Руслана Коцабу. У 2015 році його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок Руслану Коцабі, проте після оскарження вироку Апеляційний суд області повністю виправдав та визнав його невинним.

Також Сулима захищав Світлану Царьову, яку звинуватили у злочині проти основ нацбезпеки України та колабораційній діяльності. Крім того, як зазначають журналісти, в реєстрі можна легко знайти десяток справ в яких Сулима захищав підозрюваних у колаборантстві.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.