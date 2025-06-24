Шекель б'є рекорди. Ізраїльська валюта зміцнюється попри війну

Зміни зумовлені передусім прямим впливом військової кампанії проти Ірану

Шекель стрімко зростає щодо всіх основних світових валют від початку війни в Ізраїлі. Зокрема, долар знизився до позначок, які востаннє фіксувалися на початку 2023 року. Як повідомляє «Главком», про це в інтерв'ю ізраїльському Bizportal заявив стратег ринків ізраїльського банку «Дисконт» Шмуель Кацбіан.

За словами аналітика, зміни зумовлені передусім прямим впливом військової кампанії проти Ірану, що вплинуло не лише на місцеве сприйняття, а й на глобальні валютні та фондові ринки. «До цього додаються сильні показники профіциту поточного рахунку, повернення потоків капіталу від інституційних інвесторів та іноземних інвесторів, а також низькі рівні оцінки шекелю щодо валютного кошика. Справа не тільки в ситуації з безпекою. Тут відбувається зміна в тому, як Ізраїль сприймається в очах світу», – пояснив експерт.

Кацбіан каже, що з вечора 13 червня до сьогоднішнього дня шекель зміцнився щодо всіх 24 основних світових валют як мінімум на 2%. За його твердженням, ядерна загроза зменшилася, і після атаки ситуація набагато краща, ніж раніше. «Цю загрозу відкладено принаймні на тривалий період. У найоптимістичнішому сценарії це може навіть відкрити шлях до розширення Авраамових угод, угоди з Саудівською Аравією і, можливо, падіння режиму в Ірані» – додав він.

Фахівець підсумував, що Ізраїль розраховує на сильний шекель. «Це виходить з кількох джерел, включаючи економічний вимір, оцінку шекеля, яка, згідно з багатьма моделями, як нашими, так і банку Ізраїлю, має ще простір для зміцнення», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, Ізраїль готує відповідь на іранську атаку після порушення перемир’я.Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав ЦАХАЛу «відповісти рішуче» після того, як Іран порушив перемир'я ракетним ударом.

Раніше Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я.