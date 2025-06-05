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Зеленський: Росіяни хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський: Росіяни хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів
фото: Офіс президента

«Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула, їм усе не подобається, їм подобаються тільки руїни та вбивства»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував російські удари по Україні та розповів деталі дипломатичної роботи із закордонними партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Як відомо, росіяни знову вдарили по Херсону – двічі за день і зруйнували будівлю обласної адміністрації. Зеленський підкреслив, що вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні – «саме показовий удар».

«Жодного військового сенсу. І все це – кожен такий удар – зовсім не про так звані «першопричини» війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою – силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї та технологій», – пояснив гарант.

Президент нагадав, що російська армія руйнувала життя народів Кавказу, знищувала життя в Сирії, і пішла навіть в Африку, щоб там «продавати свою жорстокість місцевим царкам».

«Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічого ця держава нормально не навчилась. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Його життя присвячене порятунку інших, а Росія так із ним і багатьма іншими людьми... » – зауважив очільник держави.

Зеленський повідомив, що цими днями українська команда проводить зустрічі у Вашингтоні. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, із представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, із представниками громадських організацій.

«Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті. І що може примусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це треба забезпечити. І саме для цього потрібні нові й достатні санкції, передусім від Сполучених Штатів. Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати», – наголосив гарант.

Також президент додав, що була доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про його перемовини у Франції, і є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. 

Водночас президент США Дональд Трамп порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні». Як передає «Главком», про це Трамп сказав на пресконференції з нагоди візиту канцлеру Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому США.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Як відомо, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

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Теги: війна Володимир Зеленський росіяни

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