Деякі країни ЄС планують закрити Шенген для російських військових після війни

В країнах Балтії, Північної Європи та Польщі підтримали намір блокування в’їзду для росіян-агресорів

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі на зустрічі в Таллінні підтвердили наміри заборонити в’їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє ERR, передає «Главком».

У спільній заяві міністри наголосили, що заборона на в’їзд має діяти навіть після завершення активних бойових дій. Вони підкреслили важливість чіткої позиції щодо громадян Росії, які брали участь у військових діях проти України.

«Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас», – заявив міністр внутрішніх справ Польщі Ігор Таро.

На зустрічі також були присутні Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, а також представник прикордонного агентства ЄС Frontex.

Раніше «Главком» повідомляв, що кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, зросла на 25% порівняно з показниками 2023 року. Минулого року країни Шенгенської зони видають дедалі більше віз росіянам.

Також «Главком» писав, що країни Європейського союзу мають знайти «юридичні рішення», щоб закрити росіянам в'їзд до Шенгенської зони після візових послаблень з боку Угорщини. З такою заявою виступила радник президента Литви Аста Скайсгіріте в ефірі радіо Žinių radijas.

Нагадаємо, Європейський Союз викликав посла Росії до Брюсселя для надання пояснень. Це сталося після нападу на одного з офіційних представників ЄС, який стався минулого місяця у східному російському місті Владивосток.