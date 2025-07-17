Велика Британія може приєднатися до закупівлі американської зброї для України – Стармер

Стармер: Ми працюємо з союзниками над наданням необхідних спроможностей і підтримки, щоб забезпечити ефективне використання наданого озброєння в Україні

Переговори з цього приводу між США та Великою Британією перебувають на початковій стадії, і остаточного рішення поки не ухвалено

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допустив, що країна може підтримати ініціативу Німеччини щодо закупівлі американського озброєння для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел, переговори з цього приводу перебувають на початковій стадії, і остаточного рішення поки не ухвалено. Західні партнери прагнуть посилити обороноздатність України у боротьбі проти російської агресії.

«Ми працюємо з союзниками над наданням необхідних спроможностей і підтримки, щоб забезпечити ефективне використання наданого озброєння в Україні», – зазначив Стармер під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Прем’єру поставили запитання, чи має намір Велика Британія долучитися до плану президента США Дональда Трампа щодо постачання ракет Patriot Україні шляхом їх продажу європейським партнерам.

Як зазначається, Берлін уже планує профінансувати постачання Києву двох батарей Patriot, а також придбати в США ракетний комплекс середньої дальності Typhon. Інші країни Європи, зокрема Велика Британія, наразі не взяли на себе зобов’язань приєднатися до цієї ініціативи.

Мерц наголосив, що міністри оборони обох країн вже ведуть перемовини щодо організації постачання систем Patriot Україні. За його словами, це складний процес, який потребує часу: «Йдеться не про кілька годин, а про кілька днів чи тижнів».

Візит канцлера Німеччини до Великої Британії відбувся незабаром після офіційної поїздки президента Франції Еммануеля Макрона – першої поїздки європейського лідера до країни після Brexit.

Раніше ми писали, що Велика Британія та Німеччина у четвер, 17 липня, підпишуть нову двосторонню угоду про взаємну допомогу у випадку збройного нападу, а також про співпрацю в оборонній, економічній та міграційній сферах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Угоду мають підписати прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Очікується, що документ закріпить зобов’язання сторін реагувати на спільні загрози, включно з агресивною політикою Росії.

Нагадаємо, наступна війна з великою ймовірністю розпочнеться у космосі, оскільки військовий розвиток у цій сфері найшвидше зростає, а Росія домінувала у ній до вторгнення в Україну. Як інформує «Главком», про це у коментарі The Telegraph заявив голова Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман.

За його словами, космічна сфера стане дедалі важливішою у найближчі роки.