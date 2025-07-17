Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду

Угоду мають підписати прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні

Також країни планують оголосити про спільні інвестиції

Велика Британія та Німеччина у четвер, 17 липня, підпишуть нову двосторонню угоду про взаємну допомогу у випадку збройного нападу, а також про співпрацю в оборонній, економічній та міграційній сферах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Угоду мають підписати прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Очікується, що документ закріпить зобов’язання сторін реагувати на спільні загрози, включно з агресивною політикою Росії.

Передумови для підписання угоди були створені ще торік, коли Стармер зустрівся в Берліні з тодішнім канцлером Олафом Шольцем. Тоді лідер британського уряду назвав майбутню угоду «новим етапом співпраці».

Оборонна складова

Документ включатиме положення про взаємну оборону, що, як зазначає високопосадовець уряду Німеччини, не є заміною для статті 5 НАТО, але стане додатковим сигналом єдності на тлі загроз з боку Росії та побоювань щодо майбутньої ролі США в Альянсі.

Окремо сторони домовляться про спільну розробку далекобійної системи високоточних ударів (Deep Precision Strike) з радіусом дії понад 2000 км. Очікується, що проєкт реалізовуватиметься протягом наступного десятиліття та сприятиме зростанню оборонної промисловості обох країн.

Співпраця у сферах торгівлі та міграції

Угода також охоплює заходи з посилення співпраці у сфері торгівлі, транспорту та боротьби з нелегальною міграцією. Зокрема, до кінця року Німеччина планує внести зміни до законодавства, які посилять відповідальність за сприяння незаконному перетину кордону з Великою Британією.

Лідери також мають обговорити хід переговорів між ЄС і США щодо нової торговельної угоди. За даними джерел, Мерц закликає якомога швидше укласти цей документ і вважає нову британсько-німецьку угоду потенційним зразком для подальшого економічного партнерства.

Політичний контекст

Аналітики вказують, що підписання угоди може мати і внутрішньополітичне значення. Для Стармера це можливість відвернути увагу від суперечливої зміни політичного курсу на тлі критики в питанні фінансової дисципліни. Натомість Мерц стикається з розбіжностями всередині своєї коаліції, які гальмують ухвалення ключових реформ.

Нові інвестиції

У межах візиту уряди оголосять про комерційні інвестиції на суму понад £200 млн (близько $268 млн), що дозволить створити понад 600 робочих місць. Зокрема:

німецька компанія STARK побудує новий завод у британському Свіндоні;

Cognigy GmbH вкладе £50 млн у розвиток AI-технологій у Великій Британії;

Siemens Energy AG створить 200 нових робочих місць і найме ще 100 стажерів і випускників із осені цього року.

Раніше ми писали, що наступна війна з великою ймовірністю розпочнеться у космосі, оскільки військовий розвиток у цій сфері найшвидше зростає, а Росія домінувала у ній до вторгнення в Україну. Як інформує «Главком», про це у коментарі The Telegraph заявив голова Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман.

За його словами, космічна сфера стане дедалі важливішою у найближчі роки.

«Щоб гарантувати безпеку повітряного простору, потрібно контролювати космічний простір. Це також дасть свободу маневру на суші та в морському просторі. Логіка підказує, що перед тим, як робити щось, потрібно гарантувати безпеку космічного простору», – заявив британський генерал.