Україна отримає зброю за кошти НАТО: Трамп розкрив подробиці

Трамп та генсек НАТО Рютте провели зустріч на полях саміту у червні цього року

«Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість цієї зброї», – сказав Трамп.

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї. Про це він розповів у інтерв'ю для NBC News, передає «Главком».

«Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Тобто зброя, яку ми передаємо, йде до НАТО, а потім НАТО передає її Україні – і саме НАТО платить за це», – сказав Трамп.

Він додав, що ця домовленість була досягнута під час саміту НАТО у червні цього року.

Як повідомляє NBC News, поки що залишається незрозумілим, чи Трамп мав на увазі нещодавно обговорювану ідею, згідно з якою деякі члени НАТО можуть купувати зброю виробництва США від імені України, з метою зменшити витрати Вашингтона.

«Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість цієї зброї», – сказав Трамп.

Також Трамп анонсував «важливу заяву» на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він. Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

Як стало відомо, президент США Дональд Трамп уперше використає свої президентські повноваження, щоб дати зброю Україні.

Reuters пише, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

Раніше Reuters та АР повідомили, що Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва.

Як вже повідомлялось, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Також вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва.

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Також президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе». Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

До слова, Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання.