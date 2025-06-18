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WSJ пояснив, чому Росія посилила атаки «шахедами» по Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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WSJ пояснив, чому Росія посилила атаки «шахедами» по Україні
Атака 17 червня була максимально потужною – Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск 440 дронів і 32 ракет, переважно по Києву
фото з відкритих джерел

Масованість атак покликана виснажити українську протиповітряну оборону та підвищити ймовірність ураження цілей

Росія значно збільшила кількість атак на Україну з використанням ударних безпілотників, дронів-імітацій. За перші два тижні червня 2025 року загарбники випустили стільки «шахедів», скільки раніше запускали протягом кількох місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Масштаби повітряного терору

За даними Центру інформаційної стійкості (британська аналітична організація), Росія з початку 2025 року здійснила понад 20 500 запусків ударних дронів та імітаторів. Така масованість атак покликана виснажити українську протиповітряну оборону та підвищити ймовірність ураження цілей.

Особливо потужною була атака 17 червня – Повітряні сили ЗСУ зафіксували запуск 440 дронів і 32 ракет, переважно по Києву.

Іранський слід і власне виробництво

Важливим переломним моментом у дроновій кампанії стало укладення угоди між Росією та Іраном у листопаді 2022 року щодо постачання та локалізованого виробництва дронів «шахед». За даними організації C4ADS, РФ витратила $1,75 млрд на придбання технологій, програмного забезпечення та 6 тис. дронів.

Це дозволило Москві налагодити власне виробництво – до вересня 2024 року по Україні було запущено понад 8 000 Shahed'ів, а з січня 2023 року по 17 червня 2025 року — понад 34 000 дронів.

Відповідь України та виклики

Попри допомогу союзників, українські сили ППО мають обмежену кількість систем Patriot та інших дороговартісних засобів перехоплення. Водночас росіяни вдосконалюють тактику – використовують дрони-імітації, чергують їх з ракетами та покращують антенні системи, що ускладнює їхнє перехоплення.

У відповідь Україна застосовує комплексну оборону:

  • мобільні групи,
  • засоби радіоелектронної боротьби,
  • винищувачі F-16,
  • системи Gepard, Iris-T та Patriot.

Також реалізується стратегія «удару по лучнику, а не по стрілі» – удари в глибокому тилу РФ, зокрема по заводах у Татарстані, де виготовляють «шахеди».

Політичний контекст

Різке зростання атак поставило під сумнів ефективність дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо припинення вогню. Трамп висловив незадоволення через загибель мирних жителів, однак США досі вагаються надати Україні додаткове озброєння та запровадити нові санкції проти РФ.

Раніше ми писали, що у Солом’янському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхового будинку тіла ще трьох загиблих. Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає «Главком». Зазначається, що за цією адресою у Солом'янському районі наразі виявлено 11 жертв. Роботи тривають.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. 

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

Теги: росія озброєння

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