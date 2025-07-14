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ЄС готується жорстко відповісти на мита Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС готується жорстко відповісти на мита Трампа
Таяні висловився щодо тарифів Трампа
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підкреслив, що Євросоюз дотримується курсу на «нульові тарифи» у міжнародній торгівлі, проте готовий захищати свої інтереси

Європейський союз (ЄС) готовий запровадити мита щодо американських товарів на суму 21 млрд євро, якщо угоди між Брюсселем і Вашингтоном не буде досягнуто. Як повідомляє «Главком», про це заявив міністр закордонних справ та віцепрем'єр Італії Антоніо Таяні.

«Можна досягти принципової угоди, як це зробила Велика Британія, і наступні місяці розпочати технічні переговори щодо окремих торгових розділів», – сказав він в інтерв'ю газеті Il Messaggero. Таяні додав, що у разі, якщо угоди не буде досягнуто, ЄС уже підготував «список європейських мит на 21 млрд євро, до якого може бути додано друге».

«Я впевнений, що прогресу буде досягнуто. Від мит страждають усі, починаючи зі США. Якщо фондові ринки впадуть, під загрозою виявляться пенсії та заощадження американців. Я повторюю, наша мета на майбутнє – нульові тарифи, відкритий ринок між Канадою, США, Мексикою та Європою», – сказав глава МЗС.

Раніше президент США Дональд Трамп опублікував на своїй сторінці в соцмережі Truth Social листа главі Єврокомісії, в якому йдеться, що з 1 серпня США «вводять 30% мита на товари з Європейського союзу, що імпортуються в США». У посланні наголошувалося, що нові тарифи будуть запроваджені «окремо від секторальних мит», які становлять зараз для товарів з ЄС 10%.

До слова, нещодавно Трамп оголосив про нові тарифи для декількох країн, зокрема у цей список потрапила Молдова. Президент каже, що запровадить 30% мита для Алжиру, Лівії та Іраку, 25% мита на товари з Брунею та Молдови й 20% мита на товари з Філіппін. Ці мита значною мірою відповідають ставкам, які Трамп оголосив у квітні, хоча мита на іракські товари знизилися з 39%, а на філіппінські – зросли з 17%.

Нагадаємо, торговельна політика американського президента Дональда Трампа може підірвати підтримку серед власних виборців. Лише половина опитаних з тих, хто проголосував за Трампа в 2024 році, вважає, що введені президентом тарифи проти Китаю приносять користь американським компаніям. Майже чверть заявила, що такі заходи навпроти шкодять бізнесу США.

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Теги: економіка переговори політика Дональд Трамп тарифи Італія президент

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