Британія передає Україні сотні ракет для ППО, закуплених за кошти з російських активів

Британія вперше фінансує закупівлю озброєння для України за рахунок відсотків із заморожених активів РФ

Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Країна передасть 350 ракет класу «повітря-повітря» Asraam, фінансування якого здійснять за рахунок 70 млн фунтів стерлінгів (еквівалент – 3 млрд 927 млн грн) – відсотків, отриманих від заморожених активів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту НАТО в Гаазі заявив, що Росія повинна нести відповідальність за «варварську та незаконну війну», і використання коштів із її активів є справедливим кроком.

За словами Стармера, саме Росія, а не Україна, має платити ціну за війну Путіна, і підтримка Великої Британії залишатиметься непохитною. Він також закликав російського президента Володимира Путіна повернутися до мирних переговорів, які наразі заблоковані: «Росія, а не Україна, має платити ціну за варварську та незаконну війну Путіна. Наша підтримка ніколи не похитнеться».

Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги після зустрічей із королем Чарльзом III та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні. Обидва британські лідери підтвердили публічно непохитну підтримку України. Під час панельної дискусії Зеленський підкреслив, що захист України є питанням, що об’єднує всі політичні сили Великої Британії, а підтримка країни користується широкою підтримкою серед британського суспільства.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що Кремль намагається відвернути міжнародну увагу на конфлікт між Ізраїлем та Іраном, тому Захід повинен продовжувати зосереджуватися на підтримці України.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Гаазі проходить саміт НАТО, де світові лідери озвучили позиції щодо війни в Україні.



Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив непохитну підтримку України та закликав Росію нести відповідальність за війну. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив на необхідності дипломатичного вирішення конфлікту.

Також прем’єр Канади Марк Карні підкреслив важливість безпеки Балтії у контексті війни. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в ЄС втягне Союз у конфлікт, і виступив проти такого ризику. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто додав, що Зеленський не братиме участі в офіційному саміті.

До слова, під час саміту Дональд Трамп та Реджеп Ердоган обговорили важливість мирних переговорів.



«Главком» інформував, що сьогодні, 25 червня, президент України Володимир Зеленський з'явився на саміті НАТО у класичному костюмі. Це стало першим випадком з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі.