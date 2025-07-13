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Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
Генерал-майор Пол Тедман закликав збільшити інвестиції для захисту Великої Британії від загроз з космосу
фото: telegraph.co.uk

Пол Тедман закликав збільшити інвестиції для захисту від позаземних загроз

 

Наступна війна з великою ймовірністю розпочнеться у космосі, оскільки військовий розвиток у цій сфері найшвидше зростає, а Росія домінувала у ній до вторгнення в Україну. Як інформує «Главком», про це у коментарі The Telegraph заявив голова Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман.

За його словами, космічна сфера стане дедалі важливішою у найближчі роки.

«Щоб гарантувати безпеку повітряного простору, потрібно контролювати космічний простір. Це також дасть свободу маневру на суші та в морському просторі. Логіка підказує, що перед тим, як робити щось, потрібно гарантувати безпеку космічного простору», – заявив британський генерал.

Пол Тедман закликав збільшити інвестиції для захисту від позаземних загроз. Він вважає, що Велика Британія має бути обережнішою щодо загроз своїм супутникам і більше інвестувати у внутрішні космічні можливості.

За його словами, уряд Кіра Стармера «розуміє це», адже космічний сектор нещодавно отримав значні інвестиції.

Проте генерал Тедман попередив, що Космічне командування «має пройти довгий шлях, перш ніж досягне того обсягу та витрат, які одержують інші галузі».

Нагадаємо, Міністерство оборони України створило Управління космічної політики, яке буде співпрацювати із розробниками воєнний космічних технологій (супутників та ракет), здійснювати відповідні замовлення та формувати державну політику в цій галузі. До 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

Нагадаємо, за 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили, що супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, дадуть низку суттєвих переваг для українських військових. Відомство також оприлюднило приклад знімків, які може давати цей супутник. 

Водночас критики покупки, здійсненої Фондом Притули, висловили своє обурення тим, що кошти, які збиралися на «Байрактари», були витрачені за іншим призначенням.

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Теги: росія інвестиції війна українці Велика Британія космос

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