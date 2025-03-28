Венс прибув у Гренландію без запрошення і пожалівся на холод

Гренландський уряд наперед підкреслив, що «не запрошував нікого – ні у приватному, ні в офіційному порядку»

Літак із подружжям американського віце-президента Джей Ді Венса та його дружини Уші приземлився на американській військовій базі «Пітуффік» на північному заході Гренландії. Як передає «Главком», про це повідомляє BBC та Reuters.

Цей візит вже викликав шквал критики і на острові, і в Данії. Гренландський уряд наперед підкреслив, що «не запрошував нікого – ні у приватному, ні в офіційному порядку».

Венс розсмішив військових сказавши, що у них «холодно як в лайні». Він пояснив, що це його перший візит на острів. Температура на «Пітуффік» становила -19 C фото: Jim Watson/Pool via REUTERS

Віцепрезидент назвав метою поїздки на військову базу «перевірку безпеки острова». За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа хоче «відновити безпеку народу Гренландії», і що Вашингтон і Данія ігнорували її «занадто довго».

«Багато країн погрожували Гренландії, погрожували використати її території й водні шляхи, щоб погрожувати США, Канаді й, звичайно, жителям Гренландії», – сказав Джей Ді Венс.

фото: Jim Watson/Pool via REUTERS

Відразу після прибуття Венс привітав військовослужбовців збройних сил США, подякувавши їм за службу на віддаленій базі, розташованій за 750 миль (1200 км) на північ від Північного полярного кола.

«Президент дуже зацікавлений у безпеці в Арктиці, як ви всі знаєте, і в найближчі десятиліття вона тільки зростатиме», – сказав Венс.

Також Венс розсмішив військових сказавши, що у них «холодно як в лайні». Він пояснив, що це його перший візит на острів. Температура на «Пітуффік» становила -19 C.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію з метою оцінки рівня безпеки населення та зовнішніх загроз. Під час перебування на острові Венс планує зустрітися з американськими військовими, дислокованими на північно-західному узбережжі, та перевірити ситуацію з безпекою в регіоні.

«Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, адже для нас важливо захищати стабільність у всьому світі», – заявив віце-президент.

На візит представників США відреагував прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде та закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.