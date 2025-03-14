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Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу
Венс прийшов на концерт разом з дружиною
фото: EPA

Глядачі були не раді представнику адміністрації Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс був освистаний на концерті Національного симфонічного оркестру у Центрі Кеннеді у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Венс прийшов на концерт разом з дружиною. Коли вони увійшли до зали, інші глядачі почали голосно освистувати подружжя.

 

Таку реакцію спричинили дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо реформування Центру Кеннеді, зауважує The Washington Post. У межах цієї реформи Трамп призначив раду опікунів, яка обрала його головою Центру Кеннеді. До того ж, до складу ради опікунів увійшла дружина Джей Ді Венса Уша Венс.

Раніше у Центрі Кеннеді на знак протесту скасували низку шоу, зокрема популярний мюзикл «Гамільтон».

Щодо концерту, на якому освистали подружжя Венсів, то він почався з запізненням на 30 хвилин, оскільки через прибуття віцепрезидента Центр Кеннеді заповнила служба охорони.

Також видання нагадує, що Дональд Трамп мав напруженні стосунки з Центром Кеннеді під час свого першого президенства, а під час другого – вирішив реформувати заклад.

«Главком» повідомляв, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі» і на власні очі бачив, як російські загарбники поводяться навіть з власними співвітчизниками.

Щодо самого Джей Ді Венса, то раніше він скаржився, що протестувальники налякали його доньку. Йшлося про тих, хто виступив на підтримку України з критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа.

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Теги: США Дональд Трамп Джей Ді Венс концерт Вашингтон

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