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Венс уперше відреагував на критику свого брата, який воював за Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Венс уперше відреагував на критику свого брата, який воював за Україну
Нагадаємо, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі»
колаж: glavcom.ua

Віцепрезидент США запевнив, що «завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав»

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс відповів на різку критику його стратегії щодо російсько-української війни з боку свого двоюрідного брата Нейта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Ді Венс сказав, що ніколи публічно не говорив про службу свого двоюрідного брата, тому що «не хотів наражати його життя більшу небезпеку, ніж у якій він був».

«Що стосується його критики, то я не зацікавлений сперечатися з ним публічно, але я хочу звернути увагу на одне питання: його невдалу спробу зв'язатися зі мною. Я не знаю, чому Нейт відчув потребу звернутися до мого офісу в Сенаті, а не до своєї мами, тата чи сестри, з усіма, з якими я регулярно спілкуюся», – сказав Венс.

Віцепрезидент США запевнив, що «завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав», і що він «завжди радий поговорити з ним».

Нагадаємо, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі».

Згодом Нейт Венс розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Венс розповів, що має «унікальний погляд» на те, що відбувається в Україні, і він відмінний від більшості американців. За його словами, існують «культурні відмінності» як між американцями й українцями, так і американцями й росіянами.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа.

До слова, Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

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Теги: Європа Україна росіяни Джей Ді Венс війна

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