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Венсу довелось виправдовуватись перед Британією та Францією: що він наговорив

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Венсу довелось виправдовуватись перед Британією та Францією: що він наговорив
Венс виправдовується перед Британією та Францією
фото: ЕРА

Колишній британський міністр назвав Венса клоуном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав майбутню європейську миротворчу місію в Україні «20 тисячами військових із якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років». Його слова обурили британських та французьких політиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

В інтерв'ю для Fox News Венс зазначив, що економічний інтерес США в Україні слугуватиме гарантіями безпеки. За його словами це значно краща гарантія безпеки, ніж 20 тис. військових з будь-якої країни, яка не воювала 30 чи 40 років.

Колишній британський міністр у справах ветеранів Джонні Мерсер відреагував на слова американського віцепрезидента. Він назвав його клоуном.

А представники партії президента Франції Емманюеля Макрона Renaissance наголосили, що «французькі та британські солдати, які загинули у боротьбі з тероризмом, які воювали і інколи гинули поруч з американськими військовими, заслуговують на більше, ніж зневагу з боку віцепрезидента США».

Своєю чергою Венс заперечив, що проявив неповагу до Великої Британії та Франції і назвав такі звинувачення «абсурдно брехливими»: «Я взагалі не згадував Велику Британію чи Францію у своєму коментарі. Обидві країни хоробро воювали разом із США протягом останніх 20 років і навіть більше».

Венс пояснив, що мав на увазі інші країни, які можуть долучитися до ініціативи, названої британським прем'єр-міністром Кіром Стармером «коаліцією охочих». Але наразі лише Велика Британія та Франція публічно заявили про свою участь у європейській миротворчій місії в Україні.

Як відомо, за останні 40 років британські та французькі війська брали участь у бойових діях разом із американськими військовими в Іраку та Афганістані.

Слова Венса обурили політиків і ветеранів у Британії та Франції. Вони наголошують, що Венс зневажає пам’ять сотень військових, загиблих у спільних операціях з американськими силами в Афганістані та Іраку.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що його коментарі під час суперечки американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського були для того, щоб «розрядити обстановку».

До того ж Венс казав: «Ніхто не пропонує присудити Нобелівську премію миру Путіну». Та заявив, що двері для Зеленського відкриті, доки він готовий «серйозно говорити про мир».

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Теги: Джей Ді Венс військові Велика Британія Франція

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