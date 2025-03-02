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Демонстранти в США порадили віцепрезиденту Венсу «кататися на лижах у Росії» (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Демонстранти в США порадили віцепрезиденту Венсу «кататися на лижах у Росії» (відео)
Люди обурені поведінкою Венса
фото з відкритих джерел

Люди стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси з плакатами на яких були написані слова підтримки Україні

Демонстранти в штаті Вермонт у Сполучених Штатах зустріли кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті з плакатами «Катайтесь на лижах в Росії», «Вермонт стоїть з Україною», «Підтримуйте Україну, а не Путіна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Остапа Яриша, кореспондента Голосу Америки в Пентагоні.

Після сварки у Білому Домі протестувальники в штаті Вермонт порушили відпочинок віцепрезидента Джей Ді Венса на гірськолижному курорті. Люди стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси з плакатами на яких були написані слова підтримки Україні, а також вислови проти Венса та чинної влади.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

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Теги: відпочинок Володимир Зеленський президент

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