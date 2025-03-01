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Наталія Іщенко Експерт-міжнародник

Післямова до подій у Білому домі. 10 «дитячих» і суперечливих тверджень

glavcom.ua
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Володимир Зеленський та Дональд Трамп та у Білому Домі 28 лютого 2025 року
фото: EPA

«Зрозуміло, як вигідна нинішня політика Білого дому Кремля, але, як вона може бути вигідною США?»

  1. У чому полягає мирний план Трампа? Де можна його почитати?
  2. Кажуть, метою Трампа є миротворчість і, відповідно, рівновіддаленість від Києва і Москви. Але підкажіть, чого Білий дім наразі вимагає від Росії і як саме тисне на Кремль?
  3. Першим кроком до мирних переговорів зазвичай є встановлення режиму припинення вогню. Ми не бачимо навіть спроб це зробити, навіть у плані російських обстрілів українських міст у тилу. Чому?
  4. Виглядає так, що команда у Білому домі хоче, щоб Київ під загрозою знищення російськими військами українських міст і вбивства мільйонів людей переписав на американські фірми українські надра. Яким боком тут мир, мирний план і миротворчість?
  5. Вашингтону абсолютно не цікава доля України і українців. Навіть якщо нас всіх вб'ють, а Україна зникне з карти, це їх, а ні трохи не збентежить. Головне, щоб ми до того переписали надра на команду Трампа. Не бачу нічого, що спростовує це твердження, може ви мене підкажете?
  6. План «встановлення несправедливого миру», здається, полягає у капітуляції України у політичному сенсі перед Росією, в економічному – перед США. Чи у вас інша думка?
  7. В Європі адміністрація Трампа підтримує проросійських популістів. Орбанізація і «альтернативізація» європейської політики означатиме параліч ЄС і НАТО і поширення російського впливу, чи не так?
  8. Зрозуміло, як вигідна нинішня політика Білого дому Кремля. Але не розумію, як вона може бути вигідною США? Громадянам США? У чому їхній профіт від знищення України? від «русифікації» Європи?
  9. Команда Зеленського, здається, недооцінювала нові американські реалії і переоцінювала свої спроможності ведення переговорів, вам не здається?
  10. Опозиція в Україні вважає, що як раз зараз час влаштовувати політичні розбірки всередині країни. Вони не розуміють наслідків своїх дій чи є гвинтиками мережі з центром поза межами України?

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Джерело
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Теги: росія США війна Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна переговори Джей Ді Венс

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