Післямова до подій у Білому домі. 10 «дитячих» і суперечливих тверджень

Володимир Зеленський та Дональд Трамп та у Білому Домі 28 лютого 2025 року фото: EPA

«Зрозуміло, як вигідна нинішня політика Білого дому Кремля, але, як вона може бути вигідною США?»

У чому полягає мирний план Трампа? Де можна його почитати? Кажуть, метою Трампа є миротворчість і, відповідно, рівновіддаленість від Києва і Москви. Але підкажіть, чого Білий дім наразі вимагає від Росії і як саме тисне на Кремль? Першим кроком до мирних переговорів зазвичай є встановлення режиму припинення вогню. Ми не бачимо навіть спроб це зробити, навіть у плані російських обстрілів українських міст у тилу. Чому? Виглядає так, що команда у Білому домі хоче, щоб Київ під загрозою знищення російськими військами українських міст і вбивства мільйонів людей переписав на американські фірми українські надра. Яким боком тут мир, мирний план і миротворчість? Вашингтону абсолютно не цікава доля України і українців. Навіть якщо нас всіх вб'ють, а Україна зникне з карти, це їх, а ні трохи не збентежить. Головне, щоб ми до того переписали надра на команду Трампа. Не бачу нічого, що спростовує це твердження, може ви мене підкажете? План «встановлення несправедливого миру», здається, полягає у капітуляції України у політичному сенсі перед Росією, в економічному – перед США. Чи у вас інша думка? В Європі адміністрація Трампа підтримує проросійських популістів. Орбанізація і «альтернативізація» європейської політики означатиме параліч ЄС і НАТО і поширення російського впливу, чи не так? Зрозуміло, як вигідна нинішня політика Білого дому Кремля. Але не розумію, як вона може бути вигідною США? Громадянам США? У чому їхній профіт від знищення України? від «русифікації» Європи? Команда Зеленського, здається, недооцінювала нові американські реалії і переоцінювала свої спроможності ведення переговорів, вам не здається? Опозиція в Україні вважає, що як раз зараз час влаштовувати політичні розбірки всередині країни. Вони не розуміють наслідків своїх дій чи є гвинтиками мережі з центром поза межами України? Читайте також: Зеленський не потрапив у пастку. Він її зруйнував

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