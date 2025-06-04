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За час повномасштабного вторгнення в Києві загинули 13 дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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За час повномасштабного вторгнення в Києві загинули 13 дітей
У 2025 році внаслідок обстрілів загинуло двоє маленьких киян
фото з відкритих джерел

В Україні 4 червня відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ

Повномасштабне вторгнення РФ забрало життя 13 дітей в Києві. Тільки цього року внаслідок обстрілів загинуло двоє маленьких киян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«У нашому місті росіяни забрали життя 13 юних киян. Двоє з них загинули внаслідок ворожих атак вже цього року. Це порожні кімнати, розбиті серця, біль батьків та рідних, який не зменшується з часом», – йдеться в повідомленні.

В Україні 4 червня відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Ця дата була встановлена Верховною Радою 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей – жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій.

Дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі, не встановлена. За різними даними, з 2014 по лютий 2022 року на Донбасі загинули понад 240 дітей. Від 150 до 500 неповнолітніх отримали різноманітні травми та поранення. Після 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. 

Відомо, що станом на 3 червня 2025 року внаслідок збройної агресії РФ проти України Офіс генпрокурора зафіксував 1 971 випадок поранення дітей та 631 факт загибелі дітей. 

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Теги: смерть діти війна Київ

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