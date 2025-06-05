Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину

Єврокомісар: Боротьба за ресурси завжди була частиною воєн. Але через драматичні наслідки кліматичних змін цей фактор зросте в чотири рази

Заклик єврокомісара пролунав на тлі спроб адміністрації Трампа знизити пріоритетність кліматичних питань у стратегії НАТО

Кліматична криза може вчетверо збільшити ймовірність збройних конфліктів через обмежені ресурси. Про це заявив єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра в інтерв’ю Financial Times, повідомляє «Главком».

Хукстра зробив свої коментарі напередодні свого виступу на форумі Європейського політичного центру з економічної безпеки. «Кліматичні зміни мають абсолютно чіткі прямі й непрямі наслідки для геополітики, безпеки та стабільності», – наголосив Хукстра.

За його словами, протягом останнього року з ним неодноразово контактували представники вищого військового керівництва, аби обговорити вплив підвищення рівня моря, посух, повеней і лісових пожеж на збройні сили, а також ризики міграції та нестачі ресурсів як джерел конфліктів.

«Боротьба за ресурси завжди була частиною воєн. Але через драматичні наслідки кліматичних змін цей фактор зросте в чотири рази», – підкреслив він. Заява пролунала на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа знизити пріоритетність кліматичних питань у стратегії НАТО. Тим часом Хукстра стикається з тиском щодо необхідності об’єднати країни ЄС навколо досягнення кліматичних цілей, включаючи амбітну мету – зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року.

Попри те, що безпекові та економічні виклики, особливо на східному фланзі ЄС через агресивну політику Росії, витіснили клімат із топ-пріоритетів ЄС, Хукстра наголошує: безпека і кліматична політика повинні йти поруч, адже глобальне потепління безпосередньо впливає на військову діяльність.

Вже зараз армії у кількох країнах ЄС залучають до боротьби з лісовими пожежами, а Міністерство оборони США заявляє про зростання кількості операцій, пов’язаних із кліматичними надзвичайними ситуаціями.

Нагадаємо, кліматична криза ставить під загрозу майбутнє бананів – найпопулярнішого фрукта у світі. Нове дослідження показує, що ця культура може серйозно постраждати через затяжні кліматичні потрясіння, що охоплюють Латинську Америку та Карибський басейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Через глобальні зміни клімату до 2080 року приблизно 66% земель, придатних нині для вирощування бананів у цьому регіоні, можуть стати неспроможними для сільського господарства. Звіт благодійної організації Christian Aid вказує на те, що підвищення температури, часті стихійні лиха та поширення шкідників завдають удару по головним країнам-експортерам бананів таким як Колумбія, Гватемала та Коста-Ріка.

Також новий міністр охорони здоров'я Німеччини Ніна Варкен закликає відмовитися від барбекю та розпивання пива на спортивних заходах через зміну клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Apollo News. Публікація вийшла під заголовком «Через зміну клімату: міністр охорони здоров'я застерігає від вживання пива та барбекю».