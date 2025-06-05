Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Єврокомісар: Боротьба за ресурси завжди була частиною воєн. Але через драматичні наслідки кліматичних змін цей фактор зросте в чотири рази
фото: UNICEF/Rich

Заклик єврокомісара пролунав на тлі спроб адміністрації Трампа знизити пріоритетність кліматичних питань у стратегії НАТО

Кліматична криза може вчетверо збільшити ймовірність збройних конфліктів через обмежені ресурси. Про це заявив єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра в інтерв’ю Financial Times, повідомляє «Главком».

Хукстра зробив свої коментарі напередодні свого виступу на форумі Європейського політичного центру з економічної безпеки. «Кліматичні зміни мають абсолютно чіткі прямі й непрямі наслідки для геополітики, безпеки та стабільності», – наголосив Хукстра.

За його словами, протягом останнього року з ним неодноразово контактували представники вищого військового керівництва, аби обговорити вплив підвищення рівня моря, посух, повеней і лісових пожеж на збройні сили, а також ризики міграції та нестачі ресурсів як джерел конфліктів.

«Боротьба за ресурси завжди була частиною воєн. Але через драматичні наслідки кліматичних змін цей фактор зросте в чотири рази», – підкреслив він. Заява пролунала на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа знизити пріоритетність кліматичних питань у стратегії НАТО. Тим часом Хукстра стикається з тиском щодо необхідності об’єднати країни ЄС навколо досягнення кліматичних цілей, включаючи амбітну мету – зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року.

Попри те, що безпекові та економічні виклики, особливо на східному фланзі ЄС через агресивну політику Росії, витіснили клімат із топ-пріоритетів ЄС, Хукстра наголошує: безпека і кліматична політика повинні йти поруч, адже глобальне потепління безпосередньо впливає на військову діяльність.

Вже зараз армії у кількох країнах ЄС залучають до боротьби з лісовими пожежами, а Міністерство оборони США заявляє про зростання кількості операцій, пов’язаних із кліматичними надзвичайними ситуаціями.

Нагадаємо, кліматична криза ставить під загрозу майбутнє бананів – найпопулярнішого фрукта у світі. Нове дослідження показує, що ця культура може серйозно постраждати через затяжні кліматичні потрясіння, що охоплюють Латинську Америку та Карибський басейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Через глобальні зміни клімату до 2080 року приблизно 66% земель, придатних нині для вирощування бананів у цьому регіоні, можуть стати неспроможними для сільського господарства. Звіт благодійної організації Christian Aid вказує на те, що підвищення температури, часті стихійні лиха та поширення шкідників завдають удару по головним країнам-експортерам бананів таким як Колумбія, Гватемала та Коста-Ріка.

Також новий міністр охорони здоров'я Німеччини Ніна Варкен закликає відмовитися від барбекю та розпивання пива на спортивних заходах через зміну клімату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Apollo News. Публікація вийшла під заголовком «Через зміну клімату: міністр охорони здоров'я застерігає від вживання пива та барбекю».

Читайте також:

Теги: клімат війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО збивають безпілотники вночі
Правда про новітні дрони і ракети недоімперії
27 травня, 18:28
Навіщо РФ штурмує село Тихе на Харківщині: дані DeepState
Навіщо РФ штурмує село Тихе на Харківщині: дані DeepState
27 травня, 06:19
РФ атакувала Ізюм
Ізюм опинився під російською атакою: є влучання
24 травня, 06:16
Гельмут Брандштеттер
РФ не дає права бути українцями на окупованих територіях – австрійський євродепутат
22 травня, 04:04
На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми Війна і право
21 травня, 10:00
Росія лише імітує діалог
Росія готує ескалацію: чого чекати Україні влітку та восени
15 травня, 17:47
Пропагандистська машина розкручуватиме меседж, що Україна, мовляв, не хоче миру
Путін вдався до політичного айкідо і відкинув ультиматум Європи
11 травня, 10:40
Як Путін поховав економіку заради одного дня побєдобєсія
Ціна путінських понтів
8 травня, 14:00
Нинішня війна, крім всього іншого, має «потопити» велику масу радянсько-російських наративів Другої світової
8 травня. Чи можлива українська історія Другої світової?
8 травня, 11:45

Політика

Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»
Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі
Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію
Трамп просить Європу прийняти депортованих мігрантів
Трамп просить Європу прийняти депортованих мігрантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
84K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
39K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
31K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
19K
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Сьогодні, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua