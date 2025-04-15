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Трамп готовий вдарити по Ірану, щоб завадити створенню ядерної зброї – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп готовий вдарити по Ірану, щоб завадити створенню ядерної зброї – Reuters
Трамп: Якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо
фото: The White house/Facebook

Дональду Трампу здається, що Іран «водить за ніс» США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує переговорний процес щодо нової ядерної угоди. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі 14 квітня, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп припустив, що Тегеран «водить нас за ніс», оскільки наступний раунд переговорів призначено лише на суботу, що, на його думку, є надто пізнім терміном. Він наголосив, що Іран має відмовитися від намірів щодо ядерної зброї, оскільки не повинен її мати.

За словами американського президента, Тегеран уже перебуває «досить близько» до створення ядерного арсеналу, тому дипломатичний процес має відбуватися швидше. Трамп підкреслив, що Сполучені Штати готові до рішучих дій у разі потреби: «І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо».

У відповідь на запитання про можливість військового удару по ядерних об'єктах Ірану, Трамп відповів однозначно: «Звичайно, так».

Раніше президент США Дональд Трамп утримався від конкретних заяв стосовно переговорів щодо нової ядерної угоди з Іраном. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, глава Білого дому зробив коментар під час перельоту на борту літака Air Force One.

«Я думаю, що вони йдуть нормально. Ніщо не має значення, доки ви не зробите це. Тому я не люблю про це говорити. Однак усе йде добре. Ситуація з Іраном розвивається досить добре, я гадаю», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерел, це питання активно обговорюється в іранському керівництві, особливо з урахуванням обмеженого терміну у два місяці, який встановив президент США Дональд Трамп для досягнення нової ядерної угоди. Паралельно Трамп дав наказ посилити військову присутність США на Близькому Сході, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Теги: США Іран Дональд Трамп

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