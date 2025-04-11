Іран хоче запропонувати США проміжну ядерну угоду – Axios

Проміжна угода може передбачати призупинення частини зусиль Ірану зі збагачення урану

Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними джерел, це питання активно обговорюється в іранському керівництві, особливо з урахуванням обмеженого терміну у два місяці, який встановив президент США Дональд Трамп для досягнення нової ядерної угоди. Паралельно Трамп дав наказ посилити військову присутність США на Близькому Сході, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

Як зазначив директор проекту з Ірану в Міжнародній кризовій групі Алі Ваез, в країні вважають, що підписання складної та технічно деталізованої угоди в такий стислий термін є малоймовірним, тому тимчасова угода може стати «проміжною станцією» на шляху до ширшої домовленості.

У Представництві Ірану при ООН відмовилися коментувати цю інформацію для західних ЗМІ.

Згідно з публікацією Axios, проміжна угода може передбачати призупинення частини зусиль Ірану зі збагачення урану, зменшення його запасів, збагачених до 60%, а також розширення доступу інспекторів ООН до іранських ядерних об’єктів. Попри це, експерти вважають, що такі кроки лише незначно відтермінують можливу розробку ядерної зброї, однак можуть створити сприятливі умови для укладання повноцінної угоди в майбутньому.

Також проміжна домовленість може включати оновлення механізму «відворотного повернення» – положення, яке діяло в рамках ядерної угоди 2015 року і дозволяло автоматичне поновлення санкцій Ради Безпеки ООН у разі порушення Іраном умов договору. Термін дії цього механізму спливає вже в жовтні.

Очікується, що Тегеран також висуне вимогу до США припинити кампанію «максимального тиску», яка включає економічні санкції, що завдали значної шкоди іранській економіці.

Раніше ми писали, що США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами Трампа, перемовини вже стартували й продовжаться в суботу, 12 квітня.

«Я вважаю, що всі погоджуються: підписання угоди краще за будь-які очевидні дії. А ці дії – не те, до чого я хотів би бути причетним, і, відверто кажучи, Ізраїль також не хоче цього, якщо є можливість уникнути», – заявив Трамп.