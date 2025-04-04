Найголовніший новий аргумент для Путіна – це світові ціни на нафту

У Трампа намагаються потихеньку підтискати на Путіна, аби той таки погодився на припинення вогню.

Звісно, цей тиск обережний, зовсім не той, який чиниться на союзників США, і зокрема, Україну, але було б нечесно його не помічати.

Щойно Рубіо заявив, що саме РФ порушує умови перемир’я, а Україна «готова до миру», і що США не порушать «червоні лінії» України. Це зовсім інша тональність, ніж була ще пару тижнів тому.

Днем раніше Келлог оголосив, що у разі невдачі перемовин США «можуть зайнятися» 300 млрд російських активів, які зберігаються у Бельгії, а також натякнув про блокування транзиту нелегальної нафти, яка за твердженням Келлога на 70% йде через Балтику і яку цілком можна заблокувати «катерами берегової охорони».

Цей останній пасаж про блокування кораблів у Балтиці – для Путіна взагалі як серпом по серцю. От, і здійсняться його жахливі марення – інфраструктура НАТО не лише наблизиться до РФ, а і конкретно, без медійних фантазій, битиме на безпеці РФ.

Однак, Росії крім «батога» пропонують ще багато «моркви».

Під час візиту Дмітрієва у США йому розповіли про безмежні економічні перспективи між США та РФ – саме тому він радісно вискочив до медіа з повідомленням про американські кампанії, які зайдуть у Росію «замість європейських».

Однак найголовніший новий аргумент для Путіна – це світові ціни на нафту, які внаслідок тарифної політики Трампа летять вниз.

І ще – митна війна Трампа явила для Кремля несподіване відкриття.

Раніше Путін вдавався свідомо до відверто безумних дій, аби показати іншим, що з ним краще домовлятися, бо хто його знає, що йому ще прийде у голову.

Так, от, з’ясувалося що за океаном у Путіна з’явився у цьому жанрі потужний конкурент. І тепер Путіну треба спробувати з ним, як мінімум, не ворогувати.