Президент розкрив деталі переговорів у Туреччині про безпеку в Чорному морі

Зеленський вважає, що Туреччина може займати серйозне місце у майбутніх гарантіях безпеки у Чорному морі

У Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі

Переговори в Туреччині щодо безпеки в Чорному морі відбуваються на рівні військових за участю лідерів «коаліції рішучих» – Великої Британії та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, присутність представників західних країн в Україні є частиною системи безпекових гарантій. Участь партнерів охоплює різні сфери – повітря, море та суходіл. Зеленський зазначив, що обговорення цієї ініціативи вже відбулося в низці європейських столиць, зокрема в Парижі, Лондоні та Брюсселі, а також триває у Туреччині.

«У Туреччині відбувається зустріч військових щодо питання безпеки у Чорному морі. І це стосується передусім «коаліції рішучих» і відповідних кроків. Таких зустрічей вже достатньо багато відбулося, обговорюють різні формати «коаліції рішучих» і спроможних щодо безпеки в Чорному морі. В ці два дні це проговорюється на майданчику наших турецьких колег, вони запросили», – каже він.

За словами глави держави, Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря.

Президент також наголосив, що перемовини в Туреччині дуже важливі для Одеси, Миколаєва та для всіх міст, які передусім знаходяться на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі. 15-16 квітня російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, щоб обговорити питання безпеки Чорного моря.

Інформацію про переговори в Анкарі на Банковій підтверджували ще на початку тижня. Про майбутню зустріч розповідав під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський.

До слова, у рамках переговорів про припинення вогню між Росією та Україною Болгарія запропонувала розмістити у себе багатонаціональний морський координаційний центр задля безпеки судноплавства у Чорному морі.