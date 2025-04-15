США пропонували Ірану передати запаси урану Росії – The Guardian

Іранська влада побоюється, що США може знову вийти з ядерної угоди

Іран хоче, щоб накопичені запаси залишилися в країні під наглядом МАГАТЕ

Сполучені Штати пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, зокрема Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

США продовжують спроби згорнути ядерну програму Тегерану. Питання, яке вважається одним із ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, порушували під час непрямих переговорів в столиці Оману 12 квітня.

Тим часом Іран наполягає, що накопичені за останні чотири роки запаси мають залишатися в країні під наглядом МАГАТЕ. Тегеран хоче «застрахуватися» на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди.

Зазначається, що президент Дональд Трамп вже вчинив так у 2018 році, відкинувши домовленості 2015 року, укладені за участі Барака Обами. Якщо запаси вивезуть, а Вашингтон згодом знову порушить угоду, Ірану доведеться починати процес збагачення урану з нуля.

Попри те що більшість контактів у Мускаті були непрямими, спецпредставник президента США Стів Віткофф і очільник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрічалися й особисто.

Наступний раунд переговорів 19 квітня прийматиме Рим, теж за посередництва Оману. Рішення розглядають як політичний жест з боку Трампа у бік Італії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс теж перебуватиме в Римі того дня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран затягує переговорний процес щодо нової ядерної угоди.

Раніше повідомлялося, що Іран розглядає можливість запропонувати Сполученим Штатам укласти тимчасову ядерну угоду під час майбутніх переговорів. Такий крок може стати спробою Тегерана уникнути військової ескалації на тлі погроз з боку США.

«Главком» писав, що США розпочали прямі переговори з Іраном щодо можливої ядерної угоди. Президент Дональд Трамп наголосив, що укладення домовленості є кращим варіантом порівняно з іншими «очевидними діями».