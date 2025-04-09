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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Китай бере участь в українській війні. Трамп змушений визначатися

glavcom.ua
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Китай втрачає можливість виступати «незалученим посередником»
колаж: glavcom.ua

Трамп не має іншого виходу, як обирати жорсткі рішення

Щодо китайських солдатів, які потрапили у полон ЗСУ (з документами і банківськими картами): Білий дім визнав загальну тенденцію, що Китай напряму залучений до війни, а геть не «незалежна сторона» у процесі. І, схоже, пов’язує це із затягуванням процесу переговорів з боку Путіна.

«Турбує те, що китайські солдати потрапили у полон. Ми знаємо про повідомлення про те, що Україна захопила двох китайських громадян, які воюють на боці Росії в Україні. Китай – основний союзник Росії у війні в Україні», – прессекретарка Держдепу Теммі Брюс.

«Ми не будемо довго виявляти терпіння під час затягнутих переговорів, і ми не терпітимем порушення зобов'язань. Удари, подібні до удару по Кривому Рогу, а також вбивство військовополонених можуть поставити під загрозу зусилля щодо мирного врегулювання та майбутні переговори», – постпред США при ООН.

***

Очевидно, Трамп змушений визнати, що Китай достатньо глибоко залучений до завойовницької діяльності Росії – і це унеможливлює прості сценарії. У Росії не вийде відмахнутись від Китаю, як від Ірану (який теж залучений до війни). Не вийде і витиснути Китай з Росії, щоб спростити рівняння.

І Китай втрачає можливість виступати «незалученим посередником» і тим більше ініціатором якихось вимог в угоді. Бо його, фактично, визнано стороною війни – як Північну Корею чи Білорусь.

Відповідно, це скорочує перелік можливих модераторів і координаторів процесу переговорів. У сенсі, США на певний час стають безальтернативним варіантом. Відповідальність падає на Трампа.

Отже, Трамп не має іншого виходу, як обирати жорсткі рішення. Адже Путін вже не раз продемонстрував, що йому байдуже до закликів, до спроб домовитись, до компромісних пропозицій. Путін хоче просто протиснути позицію Трампа, який надто поспішав і здав всі козирі ще до гри. І ясно, що Трамп не погодиться на варіант «прогнутись перед вимогами Путіна – довжелезним переліком вимог».

Але це, як не парадоксально, робить ймовірнішим припинення вогню. Не тому, що це дуже потрібно Трампу. А тому, що Путін, хоч і старанно затягує з переговорами, все ж бачить найбільш ймовірні перспективи, і вони значно менш прийнятні, ніж поточна ситуація. Зараз він може спиратись на невигідні позиції України після весняного наступу РФ.

Але якщо Путін затягуватиме з домовленостями й далі, то наступний етап домовленостей буде десь влітку – коли економічна ситуація у Росії стане значно гіршою (передусім через тенденцію з ціною на нафту).

І от тоді ситуація може скластись так, що формат домовленостей виглядатиме як капітуляція Путіна. Тому шанс на припинення вогню влітку не зменшується, а навпаки, зростає. Але це тільки шанс.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай путін Дональд Трамп Україна переговори

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