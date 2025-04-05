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Кремль розпочав нову інформаційну операцію проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль розпочав нову інформаційну операцію проти України
Росія прагне проникнути у світовий інформаційний простір, формуючи враження про загальну «втому від України»
фото з відкритих джерел

Москва намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на Україну, створюючи хибний образ «миротворця»

Росія розпочала нову хвилю інформаційної атаки проти України. Москва звинувачує Київ у нібито небажанні вести переговори щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.

За перші п'ять днів квітня зафіксовано активізацію нової інформаційної кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію України. Метою цієї операції є звинувачення Києва перед країнами ЄС та США у нібито небажанні вести переговори щодо завершення війни.

Таким чином, Москва намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на Україну, створюючи хибний образ «миротворця», готового до домовленостей. До цієї інформаційної атаки залучені провідні російські пропагандистські медіа, такі як «Газета.ru», Sputnik, «Ведомости» та «Военное обозрение».

Крім того, Росія прагне проникнути у світовий інформаційний простір, формуючи враження про загальну «втому від України». Для цього використовуються іноземні проксі-медіа, які позиціонуються як незалежні джерела. Серед них – Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші.

Паралельно відбувається проникнення в український інформаційний простір через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти та YouTube-контент, що імітує думки українських військових або «незалежних експертів». Ці ресурси поширюють однакові меседжі в різних форматах: авторські колонки, фейкові інтерв'ю, «аналітичні» блоги, графіку та відео в соцмережах. Такий підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді координується з єдиного центру в Кремлі.

Раніше експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну. 

Нагадаємо, що посадовці Кремля продовжують озвучувати наративи, що зосереджені на розкол між Сполученими Штатами та Європою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив «майже весь європейський Захід» у спробі затягнути війну в Україні та сприянні «реабілітації нацизму», а також продовжив фальшиво зображати українську владу як неонацистську.

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Теги: росія Москва переговори фейк розвідка

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