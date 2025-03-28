Німецька розвідка визнала: Путін готується до великої війни з НАТО

Литовська розвідка вважає, що поки Росія не готова атакувати весь Альянс, але може «перевірити НАТО»

BND: До кінця поточного десятиліття Росія може повністю підготуватись до «широкомасштабної конвенціональної війни»

За оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО. Як передає «Главком», про це повідомляє Bild.

У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) мовиться, що Кремль розглядає стосунки з Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу, аби досягти своїх цілей.

Відтак, оцінюють у BND, вже до кінця поточного десятиліття – до 2030 року – Росія може повністю підготуватись до «широкомасштабної конвенціональної війни».

Своєю чергою литовська розвідка вважає, що поки Росія не готова атакувати весь Альянс, але може «перевірити НАТО», до прикладу, розпочавши воєнні операції проти однієї чи кількох країн блоку, щоб зрозуміти, як Альянс реагуватиме на загрозу.

У доповіді BND вказано, що попри повномасштабну війну з Україною, російські військово-повітряні сили та флот залишаються боєздатними.

Якщо війна в Україні закінчиться, то війська РФ можуть перекинути до кордонів країн Балтії.

Також у доповіді мовиться, що Росія поповнює свої втрати у війні проти України, а російський ОПК виготовляє навіть більше, аніж їм потрібно для чинної війни.

Військові витрати РФ зростають рекордними темпами, досягши майже €120 млрд у 2025 році, що складає 6% ВВП. Також Кремль планує збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб, а обсяг озброєння і техніки на кордонах з НАТО збільшити на 30%-50%.

Нагадаємо, РФ вже спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045-го року. Близько половини таких сценаріїв стосуються Північної Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького під час круглого столу «Нові контури європейської безпеки».

«Розв’язати українське питання» Росія намагатиметься до 2026 року, зауважив Скібіцький – адже, якщо війна триватиме ще 5-10 років, то РФ «ніколи не зможе наздогнати США та Китай». А взагалі геополітичні розрахунки Кремля стосуються періоду 2026-2035 років, причому наслідки мають діяти до 2045-го.

У зоні особливого ризику, за словами представника ГУР, перебувають країни Балтії та Польща.