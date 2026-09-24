Зеленський заявив, що Україна відправила полонених північнокорейських солдатів до Південної Кореї

Північна Корея відправляє війська для участі у війні Росії в Україні з 2024 року

Президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Зеленський поділився деякими подробицями ймовірного захоплення, сказавши: «Один із них, коли зрозумів, що його візьмуть у полон, намагався покінчити життя самогубством. Він був шокований, що доля не дала йому померти. Так виховують людей на півночі».

Північна Корея відправляє війська для участі у війні Росії в Україні з 2024 року, вони з'явилися на передовій під час Курської операції. Українські офіційні особи нещодавно заявили, що війська Північної Кореї в Росії мають підрозділ безпілотників для атак на цілі в Україні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив про підготовку переговорів з Україною щодо передачі Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї, які нині перебувають в Україні.



Питання обговорюватимуть під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою, яка запланована на 30 червня. Про це Чо Хьон повідомив під час пресконференції в урядовому комплексі в Сеулі у понеділок, 22 червня.

«Главком» писав про оприлюднені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України дані про роль північнокорейського контингенту у війні Росії проти України. Станом на лютий 2026 року війська КНДР не просто перебувають у резерві, а активно залучені до атак на прикордонні українські громади з території Курської області.

Зауважимо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин фактично підтвердив, що північнокорейські військові вдаються до самогубства, аби не потрапити в полон під час бойових дій проти України. Кім назвав таких військових «героями» та «патріотами», підкресливши, що вони свідомо обирають смерть замість полону.