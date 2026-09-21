Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа

Віцепрезидент США зазначив, що врегулювання війни залишається складним завданням і підтвердив зустріч лідерів двох країн

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон очікує прогресу в питанні завершення війни в Україні після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Про це Венс сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

За його словами, зустріч Трампа із Зеленським має відбутися «завтра або післязавтра». Венс не уточнив, про які саме домовленості може йтися, однак висловив упевненість, що переговори дозволять досягти певного прогресу.

«Це найскладніший для вирішення міжнародний конфлікт. Я думаю, він (президент США – ред.) зустрінеться із Зеленським або завтра, або післязавтра. Тому я впевнений, що буде досягнуто певного прогресу», – сказав Венс.

Віцепрезидент США зазначив, що врегулювання війни залишається складним завданням, але Вашингтон продовжить працювати над його досягненням. «Ми продовжуватимемо намагатися її вирішити. Думаю, що зрештою її вдасться вирішити? Так, просто це питання часу», – заявив Венс.

Про майбутню зустріч президенти домовилися під час телефонної розмови 20 вересня. Зеленський повідомив, що переговори відбудуться в Нью-Йорку, і зазначив, що вони можуть мати важливе значення для подальшої дипломатичної динаміки.

За словами українського президента, мирний трек залишається головним пріоритетом. Серед тем, які обговорює Київ з американською стороною, він назвав можливі кроки з деескалації, а також питання енергетичної та продовольчої безпеки й захисту життя людей.

Варто нагадати, що Володимир Зеленський назвав Трампу умову, за якої Україна припинить удари по НПЗ Росії.