Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Зеленський повідомив, що переговори відбудуться в Нью-Йорку
фото: Офіс президента України

Віцепрезидент США зазначив, що врегулювання війни залишається складним завданням і підтвердив зустріч лідерів двох країн

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон очікує прогресу в питанні завершення війни в Україні після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Про це Венс сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

За його словами, зустріч Трампа із Зеленським має відбутися «завтра або післязавтра». Венс не уточнив, про які саме домовленості може йтися, однак висловив упевненість, що переговори дозволять досягти певного прогресу.

«Це найскладніший для вирішення міжнародний конфлікт. Я думаю, він (президент США – ред.) зустрінеться із Зеленським або завтра, або післязавтра. Тому я впевнений, що буде досягнуто певного прогресу», – сказав Венс.

Віцепрезидент США зазначив, що врегулювання війни залишається складним завданням, але Вашингтон продовжить працювати над його досягненням. «Ми продовжуватимемо намагатися її вирішити. Думаю, що зрештою її вдасться вирішити? Так, просто це питання часу», – заявив Венс.

Про майбутню зустріч президенти домовилися під час телефонної розмови 20 вересня. Зеленський повідомив, що переговори відбудуться в Нью-Йорку, і зазначив, що вони можуть мати важливе значення для подальшої дипломатичної динаміки.

За словами українського президента, мирний трек залишається головним пріоритетом. Серед тем, які обговорює Київ з американською стороною, він назвав можливі кроки з деескалації, а також питання енергетичної та продовольчої безпеки й захисту життя людей.

Варто нагадати, що Володимир Зеленський назвав Трампу умову, за якої Україна припинить удари по НПЗ Росії.

Читайте також:

Теги: Джей Ді Венс США Дональд Трамп Володимир Зеленський війна переговори Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслан мріє повернутися додому після перемоги й бути впевненим, що ворог більше не зможе туди прийти
Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
Вчора, 20:15
Президент США Трамп і президент Росії Путін зустрілися на авіабазі США на Алясці, 15 серпня 2025 року
Стефанішина пояснила, чому Трамп прагне зближення з Росією
12 вересня, 16:15
За десяток яєць у супермаркетах просять від 49,90 грн
В Україні зросли ціни на яйця: огляд з супермаркетів
9 вересня, 10:32
Генсек НАТО Марк Рютте закликав країни НАТО збільшити підтримку України
«Зволікання коштують життів»: Генсек НАТО звернувся до союзників України
8 вересня, 19:08
Глава держави закликав Європу та світ відреагувати на російський удар
Президент відреагував на удар по українських телеканалах
8 вересня, 13:21
Угорщина продовжить надавати захист військовозобов'язаним
Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків
4 вересня, 17:16
Мадуро показався у сірому спортивному костюмі
Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу
31 серпня, 06:27
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
28 серпня, 06:58
Суд дозволив Трампу просувати суперечливі виборчі обмеження
Трамп отримав шанс обмежити голосування поштою перед виборами
25 серпня, 08:33

Політика

Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Каллас прокоментувала «вибори» РФ на окупованих територіях України
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Експорт калію з Білорусі. Трамп повідомив про велику угоду
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Путін відібрав завод у американської компанії та передав його племіннику Кадирова
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Партія Путіна програла на більшості закордонних дільниць – результати голосування
Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ
Як розблокувати морський експорт. Туреччина передала пропозиції Україні та РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua